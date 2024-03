Protest rolników. Startuje kilkudniowa blokada wezłów na autostradzie A2 - jak ominąć blokady?

We wtorek 12 marca do protestujących mają dołączyć rolnicy z powiatu łowickiego i skierniewickiego.

Jak poinformowała policja, protest ma rozpocząć się o godz. 11 i trwać nieprzerwanie do piątku do godz. 12. Zablokowane zostaną węzły Skierniewice i Łowicz przy autostradzie A2. W tym miejscu niemożliwy będzie wjazd i zjazd z A2. Spowoduje to także poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 70 łączącej Skierniewice i Łowicz.