Rejestracje aut. Zobacz jakie auta kupują Polacy

W grudniu zaobserwowano kolejny wzrost na rynku samochodowym. To ósmy z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży r/r., a jedenasty w tym roku. Jest on kontynuacją pozytywnego trendu, gdyż w stosunku do poprzedniego miesiąca (listopada) liczba zarejestrowanych samochodów również wzrosła. Skumulowana liczba rejestracji aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t w całym 2023 roku jest wyższa w porównaniu do poprzedniego roku.

Skąd taki dobry wynik? Z jednej strony to efekt realizacji zamówień złożonych jeszcze w 2022 roku. Z drugiej zaś strony, do końcowego rezultatu przyczyniła się stabilizacja dostaw i zwiększona dostępność poszczególnych modeli. Wcześniejsza, ograniczona dostępność aut ustąpiła miejsca zwiększonej podaży i agresywnej polityce rabatowej, co sprzyja sprzedaży. Poprawa sytuacji w gospodarce znajduje natomiast odzwierciedlenie w zwiększonych zakupach przedsiębiorców, gdyż to właśnie oni najczęściej decydowali się na zakup aut. Firmy nadal są głównym odbiorcą samochodów i stanowią ponad 70% wszystkich rejestracji.