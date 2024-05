Przyjechał do komendy policji i stracił prawo jazdy. Co się wydarzyło?

Od grudnia 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące korytarza życia na drogach. Większość kierowców potrafi się do nich zastosować. Niestety, czasem słyszymy o wykorzystywaniu korytarza życia do jazdy…

"W rozmowie z 19-latkiem potwierdziły się podejrzenia policjantów. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego nie posiadał zezwolenia na parkowanie na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Tłumaczył, że przywiózł do komendy znajomego, który chciał się upewnić czy odzyskał utracone jakiś czas temu uprawnienia do kierowania. Pasażer prawo jazdy odzyskał. Niestety 19-latek swoje uprawnienia stracił" - wyjaśniła asp. Zarembska. Jak dodała, po sprawdzeniu w bazach danych, okazało się bowiem, że 19-latek przekroczył limit 24 punktów karnych za naruszenia przepisów w ruchu drogowym.

Rzeczniczka ciechanowskiej policji zaznaczyła, że za popełnione wykroczenie, parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych bez uprawnień, kierowca bmw został ukarany mandatem 1200 zł i otrzymał dodatkowo 6 punktów karnych. "Teraz będzie musiał na nowo odświeżyć sobie przepisy z zakresu ruchu drogowego i ponownie zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny, aby odzyskać prawo jazdy" - podkreśliła.

Policja przypomina, że każdemu uczestnikowi ruchu drogowego za niektóre wykroczenia drogowe, oprócz mandatu karnego, przyznawane są punkty karne od 1 do 15 - maksymalnie mogą to to być 24 punkty. Przekroczenie tego limitu powoduje zatrzymanie prawa jazdy. Po jego utracie za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu, a uprawnienia do kierowania może odzyskać po zdaniu egzaminu sprawdzającego jego umiejętności. To taki sam egzamin, który zdają kandydaci na kierowcę.