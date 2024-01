Przejazd kolejowy. O krok od tragedii

Oznakowanie drogowe zostało zaprojektowane i zastosowane na drogach dla uporządkowania ruchu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa jego uczestników. Ignorowanie, lekceważenie ich bardzo często prowadziło do tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Wyprzedzanie w miejscach z zakazem, na podwójnej linii ciągłej, ignorowanie znaku STOP na skrzyżowaniu, lekceważenie ograniczeń prędkości. To tylko część z wielu przykładów, gdzie niestosowanie się do oznakowania doprowadziło do zdarzeń, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Bardzo ważnym elementem tej infrastruktury jest oznakowanie przy przejazdach kolejowych.

Czerwone światło na sygnalizatorze, opadające szlabany – mocno widoczne sygnały, iż do przejazdu zbliża się pociąg. Może on poruszać się ze znaczną prędkością, ma ogromną wagę, i zatrzymanie takiego zestawu wymaga czasu i dużej odległości. Dlatego też kategorycznie oznacza to zakaz wjazdu za zapory. Zignorowanie ich, bez względu na to czy przyczyną jest pośpiech, czy rozproszona uwaga może doprowadzić do tragedii. W powiecie świebodzińskim w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem osobowym dochodziło już w przeszłości do wypadków, w którym osoby podróżujące pojazdem poniosły śmierć.