Prawo jazdy. Na egzamin przyszedł pijany, egzaminator wezwał policję

Patrol szczecińskiej drogówki został skierowany na interwencję do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Mężczyzna, który podchodził do egzaminu na prawo jazdy miał być nietrzeźwy. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 52-letniego mężczyzny i okazało się, że wydmuchał on ponad promil alkoholu.