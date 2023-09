Powstanie kolejny odcinek trasy S12. GDDKiA przedstawia plany OPRAC.: Mariusz Michalak

Droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem prowadzącym z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ministerstwo infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację drogi ekspresowej S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. To pierwszy z fragmentów trasy, który połączy autostradę A1 pod Piotrkowem Trybunalskim z już istniejącym odcinkiem Puławy – Piaski o długości 94 km w województwie lubelskim. W realizacji jest ponadto 70 z 75 km dalszego odcinka tej trasy do granicy z Ukrainą.