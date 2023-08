Powstało 11 mln egzemplarzy. Kiedy przyjmowanie zamówień na nowy model?

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model koncernu i auto dostępne w niemal każdym zakątku globu. Od 1951 roku powstało ponad 11 mln egzemplarzy legendarnej terenówki.

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model koncernu i auto dostępne w niemal każdym zakątku globu. Od 1951 roku powstało ponad 11 mln egzemplarzy legendarnej terenówki. Zdecydowana większość powstała w Japonii, ale Land Cruiser był w swojej długiej historii montowany także w Ameryce Południowej, Europie, Rosji czy Chinach. Obecnie jest oferowany w około 190 krajach i regionach świata.

Ekstremalnie trwały hit eksportowy

Pierwsza generacja powstała na zamówienie japońskiego wojska. Chociaż samochód nie zrobił kariery w armii, to przekonująca autorska konstrukcja oparta na lekkim podwoziu i mocnym silniku z ciężarówki doskonale przyjęła się na rynku japońskim, szczególnie wśród wszelkiego rodzaju służb. Pierwsza terenowa Toyota o nazwie BJ zadebiutowała w 1951 roku i w ciągu kilku lat była regularnie dostarczana do instytucji państwowych. W 1954 roku powstała nazwa Land Cruiser i od tego czasu jest używa do dziś. Rok później pojawił się Land Cruiser serii J2/J3, który stał się hitem eksportowym. Początkowo dostępny był tylko w krajach arabskich, zyskując ogromną popularność. Następnie trafił także do Ameryki Południowej i w końcu do Stanów Zjednoczonych, gdzie stał się wizytówką Toyoty, budując wizerunek producenta samochodów niezawodnych i trwałych.

Land Cruiser J2/J3 zyskał renomę auta niezniszczalnego, jednak to następca, Land Cruiser J4, produkowany od 1960 roku, stał się prawdziwym obiektem kultu i synonimem niezawodności. Eksport wzrósł, Land Cruisery pojawiały się w kolejnych zakątkach świata i nie rozczarowywały klientów. Samochód był tak udany i tak ceniony, że produkowano go w Japonii przez 26 lat.

Druga linia i luksus w wydaniu Land Cruisera

Debiutujący w 1967 roku Land Cruiser serii J55 stał się pierwszym samochodem terenowym Toyoty z nowej linii modelowej Station Wagon. Była to odpowiedź na oczekiwania amerykańskich klientów, którzy chcieli dużego, terenowego kombi. W USA nazywano takie pojazdy SUV (Sport Utility Vehicle). Dlatego też Land Cruiser J55 nie był już wyłącznie użytkowy, lecz także komfortowy, wygodny i przestronny. Od 1980 roku, czyli debiutu serii J6 stał się też luksusowy. Produkowany w latach 1980-1986 samochód był już nie tylko trwały i o potężnych możliwościach terenowych, ale też z wysokim komfortem jazdy w każdych warunkach.

Jeszcze bardziej przełomowy był jego następca, czyli Land Cruiser serii J8, który jako pierwszy w historii dostał stały napęd na cztery koła. Nazywano go terenową limuzyną, o doskonałych parametrach terenowych. Jego dopełnieniem była kolejna generacja – Land Cruiser J10, która do dziś jest postrzegana jako niezwykle wygodne i luksusowe auto terenowe o niesamowitej wszechstronności. Kolejne wcielenia to bardzo nowoczesny Land Cruiser J20 i najnowszy model Land Cruiser J30, czyli super luksusowa limuzyna, która poradzi sobie w trudnym terenie, oferując jednocześnie wysoki komfort jazdy na asfalcie i zachowując budowę klasycznej terenówki. Równolegle do linii Station Wagon Toyota nadal oferowała linię użytkową (Heavy Duty). Po zakończeniu produkcji Land Cruisera J4, od 1984 roku jego rolę przejął Land Cruiser J7. Jest to samochód wytwarzany do dziś i tak ceniony, że chwilowo wstrzymywane są zamówienia, bo popyt przerasta podaż. Auto o prostej konstrukcji, niezawodne, a w najnowszym wydaniu także całkiem wygodne i przestronne. Docenione nie tylko w służbach czy firmach wydobywczych, ale także na farmach i przez podróżników.

Light Duty / Prado, czyli poligon doświadczalny dla nowych rozwiązań

W 1984 roku z Land Cruisera J7 wyodrębniła się także nowa, trzecia linia modelowa o nazwie Light Duty, którą później nazwano Prado. Dla odróżnienia od Heavy Duty, samochody z linii Light Duty miały wygodniejsze zawieszenie na sprężynach i były kierowane bardziej do prywatnych użytkowników, chcących połączyć dobre parametry terenowe z wygodą. Kontynuacją tej linii był Land Cruiser serii J9, będący pierwszym odrębnym modelem Prado, autem nowoczesnym i przeznaczonym dla użytkowników cywilnych nie tylko do jazdy w terenie, ale i na co dzień. Stał się też mniejszą i tańszą alternatywą dla samochodów z linii Station Wagon. Następcy J9, czyli Land Cruisery J12 i J15, to nowoczesne połączenie cech samochodu terenowego oraz typowego SUV-a średniej wielkości, przy zachowaniu klasycznej konstrukcji oraz mechaniki typowej dla aut terenowych. Aktualnie dostępny Land Cruiser to auto terenowe, zbudowane na ramie i z reduktorem, którym można równie wygodnie podróżować po drogach twardych, jak i sprawnie pokonywać trudne bezdroża. Wraz z nowszymi modelami linii Station Wagon, czyli dużymi Land Cruiserami J20 i J30 stały się prawdziwym poligonem doświadczalnym dla nowoczesnych rozwiązań. To w linii Prado po raz pierwszy zastosowano niezależne zawieszenie, maglownicę, kontrolę trakcji czy silniki Diesla z wtryskiem Common Rail.

Następca dostępny od października

2 sierpnia, po 14 latach produkcji serii J15, Toyota zaprezentowała następcę. Nowy Land Cruiser zachował klasyczną konstrukcję na ramie i korzysta z zaadaptowanej platformy GA-F, która zwiększa jego terenowe możliwości. Zadebiutują w nim także rozwiązania do tej pory w Land Cruiserach niestosowane - elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) i system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM). Pod maską będzie miał turbodoładowany silnik Diesla o pojemności 2,8 l, który osiąga moc 204 KM/150 kW i został połączony z ośmiobiegową, automatyczną przekładnią Direct Shift. Przyjmowanie zamówień na nowy model rozpocznie się w październiku, a pierwsze egzemplarze nowej generacji Land Cruisera zostaną dostarczone klientom w pierwszej połowie 2024 roku.

