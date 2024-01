Ponad 11 mln sprzedanych aut. To najpopularniejszy producent samochodów na świecie

Najwyższa w historii produkcja w Europie i na świecie

Wzrost produkcji zanotowały fabryki Toyoty i Lexusa we wszystkich regionach. To przełożyło się na rekordowy globalny wynik 10 033 171 aut tych marek (+11,1%) i trzeci wzrostowy rok z rzędu.

Toyota od 14 lat najpopularniejszą marką na świecie

Sprzedaż Toyoty wzrosła w minionym roku do najlepszego w historii poziomu 10 307 395 samochodów (+7,7%), co zapewniło jej pozycję najpopularniejszej marki na świecie już po raz 14. z rzędu. Do rekordowych wyników przyczyniła się bardzo silna sprzedaż w Europie i Ameryce Północnej oraz niemal 30-procentowy wzrost w Japonii. Najwięcej aut Toyoty i Lexusa trafiło do klientów w krajach Azji (3 318 504 egz.), w Ameryce Północnej (2 617 033 egz.), w Japonii (1 672 970 egz.) i w Europie (1 126 107 egz.).