Policja. Wpadł na sprytny pomysł jak nie płacić mandatów. Teraz grozi mu 5 lat

Policjanci z Żoliborza jadąc ulica Mickiewicza w Warszawie zwrócili uwagę na samochód, którym poruszał się dostawca jedzenia. Zaniepokoił ich i wzbudził wątpliwość co do oryginalności, wygląd tablicy rejestracyjnej pojazdu. Na ulicy Kniaźnina zatrzymali pojazd do kontroli. Bardzo szybko wyszło na jaw, że tablica została przerobiona. Jedna z liter pełniących rolę wyróżnika pojazdu został zmieniona. 43-latek zmienił literę "F" na "E", a wszystko po to, by uniknąć mandatów za... nieprawidłowe parkowanie.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Następnego dnia w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz usłyszał zarzuty za przerobienie tablicy rejestracyjnej.