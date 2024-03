Policja. Ucieczka to nie najlepszy sposób na pozbycie się policjantów

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z komendy miejskiej w trakcie pełnionej służby zauważyli pojazd, który poruszał się z nadmierną prędkością. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna zignorował sygnały dawane przez policjantów i zaczął uciekać ulicami Wrocławia samochodem, ponadto nie stosował się do wydawanych poleceń.

