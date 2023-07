Policja. Pościg za pijanym kierowcą. Staranował policyjny radiowóz

W niedzielę (2 lipca) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło zgłoszenie o pojeździe, który ma jechać po drodze „wężykiem”. Funkcjonariusze ruchu drogowego pojechali do Iłowej, gdzie samochodem marki Renault miał kierować nietrzeźwy mężczyzna. Podczas patrolu miasta policjanci zobaczyli wskazany w zgłoszeniu pojazd. Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli.

Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie reagował, przyśpieszył i kontynuował ucieczkę ulicami miasta. Swoją brawurową jazdą wielokrotnie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz samych policjantów. Zmuszał prawidłowo jadące pojazdy do zatrzymywania się i zjechania mu z drogi. Podczas jazdy trzykrotnie gwałtownie cofając, doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem, aby zmusić policjantów do odstąpienia od czynności.

Pościg przeniósł się na teren województwa dolnośląskiego. Po wjechaniu na drogę leśną kierujący oraz dwóch pasażerów rozpoczęli ucieczkę pieszo. Pasażerowie zostali od razu zatrzymani przez policjantów, natomiast kierujący kilka minut później przez patrol z Komisariatu Policji w Pieńsku, który przybył na miejsce. Kierujący 34-letni mężczyzna znajdował się z w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu. Ma również zatrzymane prawo jazdy.