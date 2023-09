Policja. Na to chyba nie ma lekarstwa...

Postanowili przebadać kierującego na obecność środków odurzających w organizmie. Badanie potwierdziło, że jechał on samochodem będąc pod wpływem narkotyków.

W minioną niedzielę policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autem marki Mercedes. Poprosili mężczyznę o okazanie dokumentu tożsamości. Legitymowany 26-latek pokazał mundurowym dowód osobisty, który był pokryty białym proszkiem. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

Istotne jest, aby odróżnić czy sprawca popełnił przestępstwo czy też wykroczenie, jest ustalenie czy był w stanie po użyciu podobnie działającego środka do alkoholu, czy był pod wpływem środka odurzającego. Sąd Najwyższy orzekł, że w aktualnym stanie prawnym, sąd rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego, każdorazowo musi ustalić, czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu. Niestety nie istnieje definicja legalna prowadzenia pojazdów “po spożyciu” oraz “pod wpływem” narkotyków.

Warto wiedzieć, że spożycie niewielkiej ilości substancji zakazanych wystarczy, by tester pokazał wynik pozytywny. Wyjaśnić należy, że Zgodnie z art. 4 pkt. 26 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środkiem odurzającym jest substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która działa na ośrodkowy układ nerwowy.

Natomiast jazda pod wpływem narkotyków jest traktowana jako przestępstwo za co grozi:

Jazda w stanie po spożyciu narkotyków jest traktowana jako wykroczenie i za to grozi:

Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w przypadku skazania w trybie art. 178a § 1 k.k. Zgodnie bowiem z treścią § 2 art. 43a: W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.