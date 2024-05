Policja. Motocykliści zaczęli sezon. Ale jeden z nich już go praktycznie zakończył!

Rząd zapowiedział nowy program dopłat do elektrycznych samochodów używanych. Budżet na ten cel ma wynieść 373,75 miliona euro (ok. 1,6 miliarda złotych), czyli dwukrotnie więcej w przypadku programu…

Nieodpowiedzialny motocyklista mimo obszaru zabudowanego pędził z prędkością aż 102 kilometry na godzinę mimo, że na terenie całej miejscowości obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h. Motocyklista za swoją jazdę na najbliższe trzy miesiące stracił uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem został także ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych, a do jego konta kierowcy dopisanych zostało 14 punktów karnych.