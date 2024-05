Hulajnoga elektryczna. Ścieżka rowerowa, chodnik czy jezdnia? Z czego korzystać?

Natomiast korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo. Tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami, pojazdy po jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę

W Prawie o ruchu drogowym czytamy, że hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Na przejściu dla pieszych użytkownika hulajnogi elektrycznej obowiązują te same przepisy co rowerzystę. Przejazd przez przejście dla pieszych jest zabroniony, chyba że jest też przejazd ścieżką rowerową. Aby znaleźć się na drugiej stronie ulicy, należy zejść z hulajnogi elektrycznej i przeprowadzić ją przez przejście. Dopiero po drugiej stronie ulicy możemy kontynuować dalszą jazdę na hulajnodze elektrycznej. Przepisy te nie obowiązują w przypadku zwykłych hulajnóg napędzanych siłą mięśni. W świetle prawa są to pojazdy wspomagające ruch, a osoba korzystająca z nich jest traktowana jak pieszy.