Policja. Kradł paliwo jeżdżąc ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany mógł dokonać kilkunastu takich kradzieży. Funkcjonariusze szacują, że łupem złodzieja padło prawie 3000 litrów paliwa i nie wykluczają, że skradzionego oleju napędowego mogło być więcej. Policjanci ustali sprawcę i go zatrzymali.

Złodziej trafił do policyjnego aresztu, a następnie zostały mu przedstawione zarzuty kradzieży i używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono oraz kradzieży z włamaniem do pojazdów.