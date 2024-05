Pirat drogowy zatrzymany na A4. Jechał ponad 220 km/h, a na tym nie koniec wykroczeń

"Mundurowi zmierzyli prędkość auta. Okazało się, że pędziło ono z prędkością 223 km/h. Po zatrzymaniu 52-letniego mieszkańca Mysłowic policjanci stwierdzili również, że przednia szyba auta jest pęknięta” – relacjonowała policja.

Kierowca nie zgodził się na przyjęcie mandatu za popełnione wykroczenia, dlatego wniosek o jego ukaranie zostanie skierowany do sądu.

Policjanci kolejny raz apelują o ostrożną jazdę i przypominają, że przekraczanie dozwolonej prędkości należy do głównych przyczyn poważnych wypadków. Droga publiczna to nie tor wyścigowy i nie jesteśmy na niej sami. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i przede wszystkim własnych umiejętności – podkreślają mundurowi.