Opony. Michelin zamyka zakłady produkcyjne w Niemczech i przenosi część działalności do Polski

-Co gorsza, obecny kryzys i wysoka inflacja mają ogromny wpływ na konkurencyjność lokalizacji. Czynniki te sprawiają, że nasz zakład produkcyjny w Karlsruhe nie jest już wystarczająco konkurencyjny i w pełni wykorzystywany, mówi Metzger. Wszystko to doprowadziło do "nieuniknionej decyzji" o stopniowym zaprzestaniu produkcji w zakładzie w Karlsruhe.