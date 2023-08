Za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca otrzyma sześć punktów zamiast obecnych siedmiu, ale zapłaci mandat w wysokości do 25 tys. koron (ok. 4,6 tys. zł). Jeśli kierowca odmówi poddania się testowi na obecność alkoholu, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 75 tys. koron, (blisko 14 tys. zł). Mandaty wymierzane na miejscu popełnienia wykroczenia wzrastają z 5000 do 5500 koron (z ok. 930 do 1020 zł).