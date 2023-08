Nowy samochód. Co czwarta Toyota w Polsce to Corolla

Co czwarta Toyota w Polsce to Corolla

Niezmiennie najpopularniejszym modelem w Polsce jest Corolla i stanowi blisko 25% wszystkich nowo zarejestrowanych aut marki. Od stycznia do lipca z salonów wyjechało już 12 441 egzemplarzy tego modelu we wszystkich wersjach nadwoziowych, a w samym lipcu 1905. Corolla cieszy się szczególną popularnością wśród klientów flotowych. Aż 10 793 egzemplarzy trafiło do firm.