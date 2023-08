Tragiczny bilans na półmetku wakacji. Policja podała dane

Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji od początku wakacji, czyli od 23 czerwca do końca lipca na polskich drogach doszło do 2 641 wypadków (w analogicznym okresie 2022 r.-2 822), w których zginęło 229 osób (2022 r.-226 osób), a 3 093 osób zostało rannych (2022 r.-3 352 osób).

W lipcu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 67 487 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To o 7,5% więcej niż rok temu, co oznacza największy wzrost…

Policjant w rozmowie z PAP poinformował również, że tylko w ostatnich dniach doszło do kilku tragicznych wypadków drogowych m.in. 31 lipca w miejscowości Majdan Leśniowski (Lubelskie) 14-latek jadąc bez uprawnień na niedopuszczonym do ruchu motocyklem crossowym uderzył w mercedesa, którego kierujący skręcał na wjazd prowadzący do własnej posesji. W wyniku zdarzenia motocyklista wpadł do przydrożnego rowu. Zginął na miejscu.

Tego samego dnia w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie) 28-latek jadąc bez uprawnień oplem potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 80-latkę. Starsza kobieta z obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

Z kolei 30 lipca w miejscowości Sidzina (Opolskie) 88-letni kierowca skody skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z przeciwka 39-letniemu motocykliście. W wyniku zdarzenia motocyklista zginął na miejscu, a jego 38-letnia pasażerka z poważnymi obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.