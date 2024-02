Nowe auta. Zobacz jakie modele kupują Polacy w styczniu 2024 roku

Rynek samochodów o dmc do 3,5t

W styczniu bieżącego roku zaobserwowano kolejny wzrost na rynku samochodowym. To dziewiąty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku. Skąd taki dobry wynik? To między innymi efekt powrotu akcji wyprzedażowych wspomaganych agresywną polityką promocyjną, a także dużej dostępności samochodów czekających na klientów.

Ostatnie miesiące ograniczyły presję inflacyjną, co przyczyniło się między innymi do znacznego ograniczenia wzrostu cen. W sumie na koniec grudnia Wskaźnik Cenowy SAMAR, prezentujący zmianę cen rok do roku, osiągnął wartość 3,4% i był o 1 punkt procentowy niższy od wskaźnika zanotowanego w listopadzie.

Prognoza Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR na 2024 rok zakłada rejestrację około 500 tys. samochodów osobowych oraz 68 tys. samochodów dostawczych. Sytuacja jest jednak dynamiczna i wynik na koniec roku może być odmienny od obecnie zakładanego.