Nowa funkcja w Mercedesach. Po Kanadzie i USA - czas na Europę

Automatyczna zmiana pasa ruchu, czyli ALC (ang. Automatic Lane Change), jest już dostępna w Klasie C, Klasie E i Klasie S, a także we wszystkich modelach Mercedes-Benz z serii EQ sprzedawanych w USA oraz Kanadzie.

Przy aktywnym prowadzeniu do celu system pomaga też w nawigowaniu do zjazdów i przy zmianie drogi szybkiego ruchu na inną. W przypadku systemów SAE na poziomie drugim odpowiedzialność zawsze spoczywa na kierowcy, także podczas automatycznej zmiany pasa ruchu. Z tego względu Mercedes-Benz celowo zdecydował, że jego ręce muszą pozostać na kierownicy. Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem producenta – dotyczy to również eliminowania powodów do dezorientacji spowodowanej na przykład fałszywymi oczekiwaniami.