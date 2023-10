Nissan z silnikiem spalinowym? Wkrótce będzie tylko wspomnieniem

W 2024 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie GSR2 (General Safety Regulation). Zgodnie z nim samochody opuszczające taśmę produkcyjną obowiązkowo będą musiały zostać wyposażone w co najmniej 20…

Zgodnie z programem Nissan Ambition 2030 firma wprowadzi na rynek 27 zelektryfikowanych pojazdów do 2030 r., w tym 19 samochodów w pełni elektrycznych. Jednocześnie Nissan będzie wdrażać technologię bezkobaltową, pozwalającą ponadto obniżyć o 65% koszty akumulatorów do samochodów elektrycznych do roku obrotowego 2028.