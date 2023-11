Nie tylko właściwe ciśnienie. Zobacz jak zadbać o opony

– Na co dzień dbamy o stan silnika, oświetlenia czy filtrów pojazdu. Za często zapominamy natomiast o oponach, a przecież to jest jedyne połączenie pojazdu z nawierzchnią. Częstym widokiem na w korkach czy na parkingach sklepowych są samochody ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach. To realne niebezpieczeństwo nie tylko szybszego zużycia czy zniszczenia opony lub felgi, ale też gwarancja wydłużenia drogi hamowania – komentuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).