Nie bierz przykładu z tego kierowcy. Jak się zachować na drodze?

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Wisłostrady i Zakładowej w Tarnobrzegu. Policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zwrócili uwagę na jadącego w kierunku Nagnajowa Seata, którego kierujący pędził bezpośrednio za karetką pogotowia. Ambulans podczas jazdy miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, przez co inni uczestnicy ruchu tworzyli dla ratowników tzw. "korytarz życia".

Czym jest korytarz życia?

Korytarz życia. Jak go utworzyć?

To bardzo ważne - nie czekajmy do ostatniej chwili, aby nerwowo szukać sposobu, by zjechać do krawędzi jezdni. Znacznie prościej będzie, gdy za każdym razem w czasie zatrzymywania się na światłach lub w korku, staniemy właśnie przy tej krawędzi, a nie jak to się zazwyczaj dzieje - na środku pasa ruchu. O korytarzu życia powinniśmy pamiętać przez cały czas poruszania się po drodze.

Kierowcy z pasa lewego zjeżdżają na lewo, natomiast wszyscy z prawego zjeżdżają w prawo. Pamiętajmy! Tylko skrajnie lewy pas zjeżdża w lewo, pozostałe pasy, jeśli jest ich więcej, ustawiają się na prawo tak, by pozostawić jeden pas wolny. W ten sposób utworzymy szeroki korytarz, którym bez problemu przejadą nawet największe wozy straży pożarnej.