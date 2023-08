Liczba wypadków drogowych. Koniec dobrych wiadomości?

W II kw. 2023 r. już nie było tak bardzo bezpiecznie

Zaprezentowane roczne zmiany mogą cieszyć, choć jednoprocentowy spadek liczby zabitych na drogach nie jest duży. W nawiązaniu do powyższych informacji warto przypomnieć, że o wypadku drogowym według definicji GUS mówimy, wtedy gdy przynajmniej jedna osoba odniosła obrażenia wymagające pomocy lekarskiej albo zmarła. Za ofiarę wypadku drogowego GUS uznaje również osobę, której zgon miał związek z wypadkiem i nastąpił w ciągu kolejnych 30 dni. „Natomiast kolizje (stłuczki) to zdarzenia drogowe, które nie skutkowały szkodami osobowymi i miały wyłącznie następstwa finansowe” - przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Rok 2023 bezpieczniejszy - to nie jest przesądzone …

Spadek liczby wypadków z największych miast cieszy

Trzy miesiące wcześniej, eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wykonali mapę, która przedstawiała spadek lub wzrost liczby wypadków z I kw. 2023 r. względem I kw. 2022 r. Ciekawie przedstawia się też kolejna mapa, która prezentuje podobną zmianę dotyczącą całej pierwszej połowy 2023 roku. Po porównaniu wyników z pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. oraz 2022 r. okazuje się, że łączny spadek liczby wypadków drogowych o 750 był nierównomiernie rozlokowany w skali kraju. Znacząca ujemna zmiana dotyczyła między innymi dużych miast, co potwierdza poniższa mapa. Od stycznia do czerwca 2023 r. największymi rocznymi spadkami liczby wypadków drogowych cechowały się następujące regiony kraju:

Wciąż trzeba będzie uważać na drogach

Już wcześniej pojawiło się stwierdzenie, że dalszy spadek liczby wypadków zależy przede wszystkim od zachowania kierowców. Jest to nadzwyczaj aktualne w kontekście trwającego sezonu wakacyjnego, który jak wiadomo zawsze cechuje się podwyższoną wypadkowością. Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wskazuje, że do zrobienia w temacie wakacyjnego bezpieczeństwa jest jeszcze sporo. Warto wiedzieć, że w czasie wakacji z 2022 r. Policja odnotowała 375 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Analogiczna wakacyjna statystyka do 9 sierpnia 2023 r. włącznie to 258 wypadków.