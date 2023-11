Lexus. Wyprzedaż rocznika 2023. Na jakie ceny mogą liczyć klienci?

Lexus UX od 134 900 złotych

Oferta specjalna to ostatni moment na zakup modelu UX 200 z benzynowym, czterocylindrowym silnikiem o mocy 173 KM. Samochód w wersji Pure kosztuje teraz 134 900 zł. Auto z benzynową jednostką napędową, ale w wyższej wersji Business z pakietem Techno, zostało objęta specjalnym Leasingiem KINTO ONE dla przedsiębiorców z ratą w wysokości od 990 zł netto miesięcznie. W przypadku Najmu KINTO ONE miesięczna rata jest taka sama.

Specjalną ofertę przygotowano także dla hybrydowej odmiany popularnego crossovera. UX 250h wyróżnia się na tle segmentu pełną hybrydą o mocy 184 KM, a auto w wersji Business z pakietem Techno kosztuje teraz od 168 900 zł. Ta wersja w standardzie ma m.in. Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, 18-calowe felgi, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.