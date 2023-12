Lexus RX. Najpopularniejsze auto segmentu E-SUV Premium w listopadzie

Lexus umacnia swoją pozycję w klasie premium. Od stycznia do listopada 2023 roku zarejestrowano w Polsce już 9576 aut tej marki, co jest niemal dwukrotnym wzrostem względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Lexus ma już 9,58% udziału w rynku premium w Polsce (wzrost o 3,89 punktu procentowego). W samym listopadzie na drogi wyjechało 1086 Lexusów – to najlepszy miesiąc w tym roku pod względem liczby zarejestrowanych aut. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku wzrost wyniósł aż 144%.

