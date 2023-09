Kursy redukujące punkty karne. Ośrodki przeżywają oblężenie

Nowe przepisy wprowadziły także możliwość skasowania 6 punktów w czasie kursu reedukacyjnego, raz na pół roku, który będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. Jak zapowiadał w rozmowie z PAP wiceminister infrastruktury Rafał Weber, będzie więcej części praktycznej. "Ośrodki szkolenia kierowców mają też wycenić te kursy o wiele drożej niż do tej pory" - dodał wiceszef resortu infrastruktury.

17 września 2023 roku weszły w życie przepisy, na podstawie których ponownie punkty karne kasowane są po roku, a nie po dwóch latach. Co z kierowcami ukaranymi wcześniej?

Kursy w Warszawie odbywają się w Ośrodku przy ul. Odlewniczej, a ich koszt wynosi tysiąc złotych. "We wrześniu mamy praktycznie wszystkie zapełnione miejsca. Mamy już wyznaczone terminy na październik. Natomiast, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy organizować dodatkowe terminy kursów jeszcze we wrześniu" - zapowiedział Grodzicki.

Na kursy reedukujące w Warszawie można się zapisać na stronie internetowej, gdzie można dowiedzieć się, jakie są warunki zapisania się na kurs i kiedy jest najbliższy termin, telefonicznie lub osobiście w Ośrodku na Odlewniczej.

Szkolenie reedukujące punkty karne jest złożone z zajęć teoretycznych i praktycznych. W trakcie części teoretycznej zajęcia dla uczestników przez 6 godzin prowadzi policjant wydziału ruchu drogowego, natomiast dwie kolejne godziny - psycholog transportu. "Ćwiczenia praktyczne polega na tym, że uczestnik kursu wykonuje dwa hamowania awaryjne. Jedno przy prędkości 30 km/h, drugie przy 50 km/h. Ma mu to uświadomić, jaka jest różnica w drodze zatrzymania, reakcji samochodu pomiędzy tymi mogłoby się wydawać niewielkimi prędkościami" - dodał egzaminator z WORD w Warszawie.