Kradzież auta. Nie daj się złapać „na banknot”

Francuska policja ma ostrzegać, głównie obcokrajowców, przed „nową-starą” metodą złodziei aut na tzw. „banknot”

Sposób ten polega na wykorzystaniu banknotu – jak podaje lokalna prasa, najczęściej jest to pieniądz o wartości 50 euro.

Oszuści wkładają taki banknot za wycieraczkę przedniej szyby od strony pasażera i czuwają w pobliżu auta. Właściciel pojazdu otwiera go, wsiada za kierownicę, zapina pasy i uruchamia silnik, umieszczając kluczyki w stacyjce. Nagle zauważa banknot. Rozgląda się, ale nie widzi nikogo wokół. Zdziwiony kierowca często wówczas postanawia wysiąść z pojazdu przy pozostawionych w stacyjce kluczykach i zabrać pieniądz. Dla złodzieja to okazja, by szybko przejąć auto.