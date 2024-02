Kodeks drogowy 2024. Co grozi za ucieczkę przed policją?

Z taką sytuacja będziemy mieli zatem do czynienia kiedy policjant poruszający się radiowozem za danym pojazdem, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazuje sprawcy zatrzymanie się, a kierowca ignoruje polecenie i jedzie dalej. Nie wystarczy samo wydanie przez osobę kontrolującą sygnału do zatrzymania się. Takie przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Obligatoryjnie kierowca otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od roku do 15 lat. Może także zostać ukarany grzywną. Do konta dopisanych zostanie 10 punktów karnych.

Do czynienia z wykroczeniem z art. 92 kodeksu wykroczeń będziemy mieli do czynienia w sytuacji, jeśli ktoś w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu. To zatem sytuacja, w której kierowca nie zatrzyma się do kontroli drogowej wówczas, gdy stojący przy drodze funkcjonariusz wydaje mu polecenie zatrzymania. W takiej sytuacji sprawcy grozi kara aresztu, grzywny a dodatkowo sąd możne orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Na konto trafi także 8 punktów karnych.