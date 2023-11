Klasyczna motoryzacja. Zobacz jakie modele aut pokazano w Bolonii na Auto Moto D’Epoca 2023

W tym roku do oglądania, sprzedania bądź kupienia było kilka tysięcy (tego chyba dokładnie nie wie tu nikt) samochodów i motocykli. Były również zabytkowe ciągniki rolnicze. Oprócz tego osobne hale wypełniono częściami zamiennymi do pojazdów zabytkowych, oponami a także tysiącami akcesoriów bez których żaden pojazd „z epoki” się nie obejdzie.

W Bolonii odbywały się doroczne targi poświęcone motoryzacji klasycznej. W poprzednich latach impreza gościła w Padwie, ale z roku na rok robiło się tam coraz ciaśniej i znaleziono więcej miejsca właśnie w centrum wystawowym w Bolonii. Jeśli jednak Auto Moto D’Epoca 2023 będzie się w takim jak dotychczas tempie rozwijać to wnet i tutaj będzie jej za ciasno.

W tym roku do oglądania, sprzedania bądź kupienia było kilka tysięcy (tego chyba dokładnie nie wie tu nikt) samochodów i motocykli. Były również zabytkowe ciągniki rolnicze. Oprócz tego osobne hale wypełniono częściami zamiennymi do pojazdów zabytkowych, oponami a także tysiącami akcesoriów bez których żaden pojazd „z epoki” się nie obejdzie. Tradycyjnie swoje stoiska miały firmy i warsztaty rzemieślnicze zajmujące się produkcję odpowiednich dla przeszłości ubrań, rękawiczek oraz czapek i kapeluszy. Swoje miejsce miały też kramy z fachową literaturą oraz albumami wypełnionymi zdjęciami samochodów. Wśród tego wszystkiego każdego dnia trwania imprezy przemieszczało się po kilkanaście tysięcy miłośników tego wszystkiego co w motoryzacji zyskuje już miano klasyka. Wielokrotnie wśród gości bolońskiego spotkania słyszeliśmy również język polski. Polska branża jest w tym międzynarodowym środowisku bardzo ceniona. Chodzi tu np. o warsztaty zajmujące się renowację starych pojazdów. Nie brakowało fanów motoryzacji zabytkowej zza oceanu oraz Japonii i … Chin.

Na Auto Moto D’Epoca 2023 dominowały pojazdy marek włoskich, Alfa Romeo, Fiat oraz Lancia. Nawiasem mówiąc gołym okiem widać, że ta ostatnia mimo braku jej praktycznie obecnie na rynku bardzo pieczołowicie dba o swoją przeszłość. Nigdzie chyba na świecie w jednym miejscu nie można było zobaczyć zabytkowych Ferrari oraz Maserati.

Bardzo rzadko zdarzyło nam się za to trafiać na klasyki Made in Japan. Nie było żadnego Mitsubishi ani Nissana. Pojedyńcze sztuki to m.in. Honda S2000, Toyota MR 2 oraz Suzuki Vitara, choć jest bardzo prawdopodobne, że czegoś w tym tłumie po prostu nie dostrzegliśmy.

Podobnie jak w przeszłości w Padwie, także również teraz w Bolonii ceny samochodów oferowanych na sprzedaż zaczynały się od kilku tysięcy euro i tylko niekiedy przekraczały milion. Spotykający się tu fani pojazdów z przeszłości bardziej cenią sobie auta może gorzej wyglądające, ale za to z oryginalnym lakierem oraz z wyposażeniem które miały w okresie, gdy pojawiały się na rynku. Nie oznacza to bynajmniej, że zamożni kolekcjonerzy mający w swoich garażach wymuskane Porsche czy Mercedesy nie mieli tu nic do szukania. Bolonia była miejscem, w którym każdy kto lubi stare auta i motocykle czuł się dobrze niezależnie od tego czy ma na koncie miliony i stać go na każde auto zabytkowe jakie sobie upatrzy czy też odwiedza Auto Moto D’Epoca 2023 tylko po to by na klasyki sobie popatrzeć.

