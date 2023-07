Jedziesz na wakacje do Chorwacji? Nad Adriatykiem możesz spotkać polską policję

Przy tak dużej liczbie polskich turystów oczywistym jest, że w ślad za nimi podążają polscy policjanci. Już od kilkunastu lat działają w okresie wakacyjnym na terenie Chorwacji, w ramach międzynarodowego projektu "Miejsce Bezpiecznej Turystyki". W projekcie uczestniczą policjanci z kilkunastu krajów z całego świata. Przez te kilkanaście lat liczba polskich policjantów delegowanych w sezonie wakacyjnym do pełnienia służby na terenie samej tylko Chorwacji zbliża się już do setki.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji, dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania.

Nie mniej jednak, co potwierdza Pani Emilia Bala - Konsul z Ambasady RP w Chorwacji, nie można wykluczyć, że w tak dużej grupie polskich obywateli znajdą się osoby, które niestety sprawiają problemy i wchodzą w mniejsze bądź większe konflikty z prawem. Jak informuje, w bieżącym roku, obserwuje się duży napływ naszych rodaków do Chorwacji i niestety odnotowano już wiele niepożądanych zachowań skutkujących zatrzymaniem naszych rodaków i wszczęciem procedur karnych.

Zaznaczył, że doświadczenia lat minionych wskazują, że Polacy, co do zasady, są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo - obyczajowych, stąd też są grupą narodową mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Konsul przypomina, że pomimo, że Chorwacja weszła do strefy Schengen, w związku z czym zniesiono kontrolę graniczną, to pamiętać należy, że w dalszym ciągu wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, przy czym musi to być dokument fizyczny, albowiem aplikacja m-Obywatel nie jest honorowana. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której planujemy wycieczkę do krajów sąsiadujących. Podobnie kierowcy muszą pamiętać o posiadaniu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Podczas podróży samochodem należy przestrzegać nie tylko prawa o ruchu drogowym, ale i nie zapominać o przerwach na odpoczynek, zachowaniu odległości pomiędzy pojazdami, a także śledzeniu informacji o sytuacji na drogach, co w praktyce wydaje się bardzo przydatne.