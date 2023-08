Jaka będzie przyszłość motoryzacji?

Tylko kilka modeli aut i to w najuboższych wersjach można obecnie kupić za mniej niż 60 tys. zł. Najtańsze, ale także najpopularniejsze modele podrożały w ciągu roku od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Samochód niepostrzeżenie staje się dobrem luksusowym, drogim, nie dla wszystkich.

Tymczasowe prawo jazdy umożliwi kierowcom poruszanie się pojazdem zaraz po egzaminie do czasu odebrania plastikowego dokumentu. Proces wdrożenia nowej usługi przewidziany był na okres od 7 do 21…

Prawdopodobnie dalszy wzrost popularności aut elektrycznych (napędzany regulacjami prawnymi), które w coraz większej liczbie krajów wspierają odejście od silników spalinowych. Jednak obecnie najtańszym samochodem w pełni elektrycznym oferowanym w Polsce jest Dacia Spring, dostępna od …106 900 zł. Do tego cały czas problemem jest mały zasięg aut elektrycznych oraz długi ich czas ładowania. Ponadto sieć stacji ładowania w Polsce cały czas kuleje. Gdyby dziś każdy przesiadł się do samochodu elektrycznego, to infrastruktura zasilania energią elektryczną nie byłaby w stanie zapewnić prądu dla każdego.