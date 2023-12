Jak to jest zrobione? Tak powstają dywaniki samochodowe

Firma FroGum z Grodziska Mazowieckiego specjalizuje się w produkcji dywaników samochodowych i wkładek do bagażnika, tworzy produkty co do milimetra dopasowane do różnorodnych marek i modeli samochodów. Te, następnie eksportowane są do kilkudziesięciu krajów na świecie. Nie byłoby to możliwe bez dopracowania nowoczesnej linii produkcyjnej, z której co 5-10 sekund schodzi jeden dywanik.