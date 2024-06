ITD z nowymi uprawnieniami? Minister chce więcej kontroli drogowych

10 czerwca z ewidencji CEPiK zniknie siedem milionów aut, co oficjalnie obniży średni wieku samochodów w Polsce o ponad 5 lat, a liczbę pojazdów na tysiąc mieszkańców spadnie z 700 do 500 - powiedział…

Według założeń nowe przepisy mają uregulować również kwestie wyposażenia inspektorów w broń palną i umundurowanie. Przewidziano też wprowadzenie wymogów dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora oraz jego zastępcy; zmienią się także zasady ich powoływania i odwoływania.

We wpisie wskazano, że zmiana jest potrzebna w związku z ograniczoną skutecznością nadzoru nad rynkiem przewozów drogowych i uczciwej konkurencji. Dodano, że konieczna jest właściwa egzekucja przepisów unijnych, tj. wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz przepisów socjalnych odnoszących się do kierowców w transporcie drogowym.

Wyjaśniono, że Główny Inspektor Transportu Drogowego nadzoruje i koordynuje działalność wojewódzkich inspektorów transportu oraz wykonanie ich planów budżetowych, jak również sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny. Ma też wpływ na powołanie i odwołanie przez wojewodę wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy.