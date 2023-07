Ford Ranger Raptor. Ile zużywa paliwa? Przekonajmy się

Dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z tego typu autami, osiągi mogą wydać się zaledwie dobre, ale to tylko wrażenie. Silnik 3.0 V6 generuje 292 KM i 491 Nm, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy i prędkość maksymalną 180 km/h. Brzmi tak sobie, ale jeśli zestawimy to z gabarytami i masą, wszystko nabierze nieco innego kolorytu.