Farbyka Volkswagena we Wrześniu. To już 500 000 wyprodukowanych aut Mariusz Michalak

W zakładzie we Wrześni produkowane są modele dwóch marek: Volkswagen Crafter i MAN TGE, w tym również ich wersje elektryczne eCrafter i eTGE. Volkswagen

Zakład produkcyjny Volkswagen Poznań we Wrześni rozpoczął działanie w październiku 2016 roku. Teraz, z linii produkcyjnej tej nowoczesnej fabryki motoryzacyjnej zjechał półmilionowy samochód. Co to za model?