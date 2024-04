Elektryczne hulajnogi. Specjalna promocja w dniu wyborów samorządowych

Dzięki akcji „Wybieram Lime”, firma umożliwia Polakom we wszystkich miastach, w których operuje, aby mogli dotrzeć do lokali wyborczych w łatwy sposób. Wybierając hulajnogi elektryczne Lime, użytkownicy przyczynią się również do redukcji poziomu emisji CO2.

Promocja będzie aktywna przez całą niedzielę, 7 kwietnia. Użytkownicy będą informowani o tej akcji za pośrednictwem powiadomień w aplikacji.