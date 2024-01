Co z cenami samochodów w 2024 r.? Kierowcy zapłacą więcej przez nowe regulacje

Na wzrost cen wpływ miało wiele czynników, natomiast jako główne wymienia się m.in. skumulowaną inflację, która na przestrzeni ostatnich 20 lat wyniosła aż 70 proc. Nie bez znaczenia pozostaje także pandemia, która spowodowała zerwanie łańcuchów dostaw i trudności z dostępnością wielu podzespołów. Swoje robią też nowe unijne przepisy oraz zmiany preferencji klientów, którzy obecnie oczekują aut bardziej bezpiecznych, lepiej wyposażonych i bardziej ekologicznych. Regulacje dotyczą nie tylko nowych aut osobowych, ale i samochodów dostawczych, ciężarówek i autobusów. Jakie elementy już niebawem pojawią się w każdym nowym samochodzie?

Inteligentny asystent prędkości, który ostrzega kierowcę o przekroczeniu prędkości i karci go, gdy ten jedzie szybciej niż zezwalają na to ograniczenia, system wspomagający parkowanie - w praktyce oznacza to kamerę bądź czujniki parkowania, system wykrywający zmęczenie kierowcy oraz czarna skrzynka w samochodzie - od połowy 2024 wszystkie nowe auta zostaną wyposażone w rejestrator zdarzeń, który ma pomagać w wyjaśnianiu przyczyn wypadków.