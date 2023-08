Chcesz kupić Toyotę Yaris z tym silnikiem? To ostatnia szansa

Gama Toyoty Yaris obejmuje zarówno napędy hybrydowe, jak i silniki spalinowe, ale to ostatni moment, aby nabyć auto z motorem o mocy 72 KM. Ze względu na normy emisji spalin Yarisy z tą jednostką napędową będą produkowane tylko do września 2023 roku.

Toyota Central Europe zorganizowała dla polskich klientów dodatkową pulę aut, które są dostępne od ręki. Obecnie Toyota Yaris 1.0 w wersjach Active i Comfort dostępna jest z rabatem w wysokości 4 tys. zł od ceny podstawowej, a korzyści przy zakupie mogą sięgać nawet 6 tys. zł. Liczba aut objętych promocją jest ograniczona. Ceny zaczynają się od 72 900 zł.

Od stycznia do lipca na drogi wyjechało już 9351 egzemplarzy modelu. W segmencie B Yaris nie ma sobie równych – co trzecie auto tej klasy, które wyjeżdża z salonu to właśnie miejska Toyota.