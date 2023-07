Ceny paliw. Po ile paliwo w drugim miesiącu wakacji?

Ceny paliw. Rafinerie wyraźnie podnoszą ceny

W dniu dzisiejszym średnia cena benzyny 98-oktanowej na rynku hurtowym wynosi 5752 zł/m sześc. To wynik o 112 zł wyższy niż w miniony weekend. W tym samym czasie Pb95 podrożała o ponad 96 zł do poziomu 5383 zł/m sześc. W przypadku oleju napędowego skala podwyżki jest jeszcze większa - dzisiejsza średnia cena diesla to 5235 zł/m sześc., a więc o ponad 163 zł drożej niż w ostatnią sobotę. Od weekendu o 185 zł podrożał także metr sześc. oleju opałowego - paliwo to sprzedawane jest dzisiaj w średnie cenie 4328 zł/m sześcienny.