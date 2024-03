Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 8 marca 2024 roku?

W najbliższych dniach krajowi producenci paliw wprowadzą dalsze zmiany do swoich cenników hurtowych, ale e-petrol.pl spodziewa się, że ich skala będzie niewielka i nie będą miały istotnego przełożenia na sytuację cenową na stacjach. Z najnowszej prognozy e-petrol.pl wynika, że już po niedzieli najpopularniejszą benzynę bezołowiową średnio powinniśmy tankować po 6,38-6,49 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 6,61-6,72 zł/l. Kierowców samochodów z instalacją gazową, którzy przyzwyczaili się do relatywnie niskich cen, uspokajamy – gaz będzie dostępny, co więcej nadal nie będzie drożał. W przyszłym tygodniu średnio za litr LPG będzie się płacić 2,89-2,90 zł - komentuje Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.