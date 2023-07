Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 7 lipca 2023?

- W pierwszym tygodniu lipca podjeżdżając na stację paliw możemy przygotować się na wydatek rzędu 6,44-6,55 za litr popularnej „95” i 6,19-6,30 za identyczną ilość diesla. Największą pewność co do poziomu cen, jaki zastaną na stacji, mają kierowcy samochodów na gaz – w najbliższych dniach cena LPG może w zależności od typu stacji wynosić 2,85-2,92 zł za litr. Przy czym na wielu stacjach od cen paliw podstawowych na pylonach można będzie odliczyć ok. 30 groszy na litrze, co jest związane z akcjami rabatowymi -komentuje dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl.