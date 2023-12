Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 29 grudnia 2023 roku?

W ostatnim tygodniu roku można było zatankować w Polsce oba gatunki benzyn „95” i „98” taniej o grosz niż przed tygodniem. Olej napędowy utrzymał swoją cenę, a autogaz potaniał o 2 grosze na litrze. Najniższe ceny obu gatunków benzyn e-petrol.pl odnotował w województwie lubuskim, gdzie ich litr kosztował odpowiednio 6,16 i 6,80 zł. Diesel ze średnią ceną 6,39 zł/l był najtańszy w Wielkopolsce, a autogaz w województwie świętokrzyskim, w którym za tę samą jego ilość płacono 2,84 zł. Na paliwowej mapie Polski wyróżniało się też Zachodniopomorskie z najwyższymi cenami benzyn i autogazu. W tej części Polski wynosiły one 6,40; 7,16 i 3,03 zł/l. Za olej napędowy płacono najwięcej na Mazowszu - 6,58 zł/l.

Porównując końcówkę tego i 2022 roku można zauważyć, że obecnie kierowcy wydają mniej za paliwa. Benzyna 98 rok temu kosztowała 7,26 zł/l, aktualnie jest tańsza o 36 groszy na litrze, popularna „95” kosztowała 6,53 zł/l, a w tym roku jest tańsza o 25 gr na litrze. Największą zmianę jednak widzą użytkownicy samochodów i pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. W końcówce 2022 roku za litr oleju napędowego trzeba było zapłacić 7,66 zł, a w tym roku to wydatek 6,49 zł, czyli aż o 1,17 mniejszy. Na bardzo podobnym poziomie rok kończy autogaz. W grudniu 2023 r. płaciło się za to paliwo 2,91 zł/l, a w końcu tego roku ta popularna alternatywa do benzyny jest droższa tylko o 2 gr i kosztuje 2,93 zł.