Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 15 marca 2024 roku?

Dzisiaj w rafineryjnych cennikach benzyna 98-oktanowa jest o niemal 76 zł wyższa od poziomu z minionego weekendu i kosztuje 5618 zł/m sześc. Nieco mniejszą podwyżkę w omawianym okresie odnotowała benzyna 95-oktanowa, sprzedawana po 5092 zł/m sześc. - o 48 zł drożej niż w zeszłą sobotę. Średnie destylaty natomiast pokazały w tym tygodniu tendencję spadkową. Olej napędowy kosztuje 5191 zł/m sześc., a więc o 20 złotych poniżej pułapu z ostatniego weekendu. O 23 zł potaniał w tym samym czasie metr sześc. oleju opałowego, który kosztuje dzisiaj 4229 zł.

W kolejnym tygodniu, a więc między 18 i 24 marca 2024 przewidujemy, że benzyna Pb98 kosztować będzie 6,97-7,07 zł/l, a benzyna Pb95 ulokuje się na przedziale 6,36-6,47 zł/l. Zmiany dla oleju napędowego nie będą tak wyraźnie zwyżkowe, jak na przykład dla benzyny 98-oktanowej. To paliwo znajdzie się w przedziale 6,59-6,71 zł/l. Jeśli chodzi o autogaz - tu jednoznacznie spodziewamy się perspektywy spadkowej, która sprowadzi to paliwo do przedziału 2,82-2,89 zł/l - komentuje dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl.