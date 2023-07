Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 14 lipca 2023?

Warto pamiętać, że na większości sieci stacyjnych obowiązują obecnie promocje lojalnościowe, które pozwalają zmniejszyć indywidualnym użytkownikom samochodów rachunki o około 30 groszy na litrze.

W polskich rafineriach szczególnie znacząca zmiana w ostatnich dniach dotyczyła oleju opałowego – to paliwo podrożało o blisko 106 zł na metrze sześc. do poziomu 4098 zł. W przypadku średnich cen oleju napędowego zmiana na plus wynosi 36 zł, a cena tego paliwa wyniosła dzisiaj 5032 zł/m sześc. W przypadku benzyny 95-oktanowej mamy zmianę w górę o 18 zł do poziomu 5120 zł/m sześc. W przypadku Pb98 obniżka wyniosła niecałe 4 zł i paliwo to kosztuje średnio 5481 zł/m sześc.