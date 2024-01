Budowa dróg. Przetargi na te trasy mają zostać ogłoszone w 2024 roku

W 2023 roku podpisano 16 umów na zadania o łącznej długości 216 km i wartości około 8,6 mld zł. To mniej niż w latach ubiegłych, kiedy to zawartych zostało 46 umów w 2021 i 24 umowy w 2022 roku. Trzeba mieć jednak na uwadze to o czym wspomniano powyżej, czyli jak duża liczba postępowań pozostaje w toku. Obecnie w przetargu mamy 43 zadania o łącznej długości ponad 507 km.