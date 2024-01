Budowa dróg. Kiedy kierowcy przejadą całą trasą S61 Via Baltica?

S61 jest tym korytarzem transportowym na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej (Mazowieckie) dalej przez województwo podlaskie (rejon Śniadowa, Łomży, Kolna), fragment województwa warmińsko-mazurskiego (rejon Ełku) przez Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku. Cała ta droga ma ok. 220 km.

Droga ekspresowa S61 to fragment I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica, który łączy Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią oraz Finlandią.

GDDKiA podsumowała w komunikacie, że w 2023 r. oddano do użytku kolejne 49 km tej trasy. Były to: węzeł Łomża Zachód, który pozwolił używać kierowcom w całości odcinek Łomża Południe-Łomża Zachód, odcinek Ełk Południe-Wysokie (węzeł Kalinowo), (Warmińsko-mazurskie) oraz mazowiecki odcinek Ostrów Mazowiecka Północ-Śniadowo.

W 2024 r. mają się zakończyć prace na ostatnim blisko 13 km odcinku S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. "To obwodnica Łomży. Wykonawca ma za zadanie udostępnić ją do ruchu – na zasadzie przejezdności jedną nitką mostu na Narwi – w połowie 2024 roku. To pozwoli na ruch samochodów ciężarowych po S61 do granicy z Litwą z ominięciem Łomży" - podkreśliła w komunikacie podsumowującym 2023 r. GDDKiA. Obwodnica Łomży, pełny standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, ma mieć w 2025 r.