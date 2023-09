Autostrada A18 niemal gotowa. Kolejny odcinek oddany do użytku OPRAC.: Mariusz Michalak

Kierowcy zyskali kolejny fragment przebudowanej południowej jezdni autostrady A18 w województwie lubuskim. Po udostępnieniu do ruchu odcinka o długości 16 km, który rozpoczyna się przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, można już korzystać z 50 km tej trasy aż do granicy z Niemcami. Na połowę października br. zaplanowano oddanie do ruchu ostatniego fragmentu A18 do węzła Golnice w województwie dolnośląskim. Tym samym kierowcy będą już mogli korzystać z całej, dwujezdniowej autostrady A18 o długości 70 km.